Санкт-Петербург, 20 января, 2022, 16:45 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге избрали меру пресечения одному из подозреваемых по делу о крупном мошенничестве с государственной закупкой Петербургского метрополитена на 65,5 млн рублей. Об этом решении 20 января сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга. Перед Красногвардейским районным судом Санкт-Петербурга предстал Иван Репин, которого заподозрили в участии в крупном мошенничестве.

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По мнению следствия, не позднее августа 2017 года главный инженер службы пожарной безопасности Петербургского метрополитена Виктор Яковлев, владелец и руководитель ООО «Альтернатива» Андрей Ефимов, Репин и другие неустановленные лица, в том числе из состава руководителей и сотрудников ООО «Альтернатива» и ГУП «Петербургский метрополитен», решили похитить денежные средства предприятия, завысив начальную (максимальную) цену госзакупки на заключение контракта на оказание услуг по независимой оценке пожарных рисков объектов Петербургского метрополитена. В то время как общая сумма контракта составила 92 млн рублей, реальная же цена была на 65 млн 570 тыс. рублей меньше.

По данным следствия, злоумышленники изготовили фиктивные документы, содержащие ложные сведения о стоимости выполненных работ. Затем они получили с расчетного счета ГУП №Петербургский метрополитен» 92 млн рублей, из которых похитили не менее 65,5 млн рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

18 января 2022 года Репин, Яковлев и Ефимов были задержаны. Однако первому в порядке ст. 91 УПК РФ обвинение не предъявлялось. Вместе с тем, следствие вышло в суд с ходатайством заключить под стражу Репина, так как по их версии, он был посредником в совершении мошеннических действий.

«Суд отказал, избрав Репину домашний арест по 17 марта», — подытожили в ОПС.

До этого срока ему Репину запрещено выходить за пределы жилого помещения, за исключением выхода к следователю и в суд, а также в случае посещения медицинских учреждений при наличии соответствующих оснований; общаться со всеми лицами по делу, кроме адвокатов; получать, отправлять посылки, бандероли, телеграммы, а также использовать любые средства связи, в том числе интернет.