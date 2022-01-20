Таллин, , 16:36 — REGNUM Входящие в правительство Эстонии Центристская и Реформистская партии после длившихся неделю консультаций пришли к соглашению о мерах поддержки населению в связи с возросшими ценами на электроэнергию. Об этом сообщила канцелярия кабинета министров.

Электроэнергия Rubaltic.ru

Одобренные меры предусматривают установление предельных цен на электроэнергию и газ для бытовых потребителей, а также снижение сетевой платы за электроэнергию для предпринимателей до нуля.

Так, ценовой потолок для бытовых потребителей электричества составит 12 евроцентов за кВт-час при потреблении электроэнергии в объеме до 650 кВт-час в месяц. Это означает, что если цена электроэнергии на бирже или в пакете с фиксированной ценой превышает 12 центов за кВтч, то государство будет оплачивать частному потребителю все, что превышает этот показатель.

Также установлена предельная цена на газ. Для бытовых потребителей она составит 65 евро за МВт-час, государство компенсирует все, что больше этой суммы, при потреблении газа в объеме до 2,75 МВт-час в месяц.

При этом потребитель ничего не должен будет делать сам, поставщик электроэнергии вышлет ему счет, где уже вычтена часть, превышающая предельную цену.