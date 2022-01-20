Афины , , 16:34 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис объявил о создании первого семинара по сотрудничеству на острове Родос для зеленой и цифровой трансформации всей цепочки услуг, связанных с туризмом, под названием Co-Lab. Об этом он рассказал 19 января на онлайн-встрече с генеральным директором немецкой туристической компании TUI Group Фрицем Юссеном.

Мицотакис сказал, что туристический сезон в 2022 году, как ожидается, будет хорошим с самого начала. Юссен отметил, что он ожидает, что количество прибытий в Грецию, забронированных через TUI Group в 2022 году, удвоится по сравнению с прошлым годом, а число этих посетителей даже превысит рекордные показатели, которые были зарегистрированы в 2019 году.

«В прошлом году Грецию посетили 1,5 миллиона клиентов TUI», — сказал Джоуссен, добавив, что «в этом году мы считаем, что превзойдем докризисные показатели. Таким образом, наш план на этот год касается трех миллионов клиентов TUI в Греции».