Подгорица, , 16:32 — REGNUM Уклонение от уплаты налогов является серьезной проблемой в Черногории, которая теряет в среднем до 60 миллионов евро в год, согласно отчету о незаконных финансовых потоках в регионе. Отчет был опубликован Глобальной инициативой по борьбе с транснациональной организованной преступностью и называется «Незаконные финансовые потоки в Черногории, Боснии и Герцеговине и Сербии».

Налоги Chris Potter

Оценки показывают, что более 20 процентов рынка табачных изделий в Черногории и Боснии и Герцеговине являются незаконными, и эти страны также выступают в качестве транзитных стран для многопрофильных направлений в ЕС для незаконных товаров.

«Порт Бар является одним из крупнейших адриатических портов на Балканах и основным пунктом въезда нелегальных товаров, пересекающих регион. В стране наблюдается значительное снижение уровня преступности, но нет признаков финансового сокращения объема серого рынка», — говорится в сообщении.

«Сербия теряет в среднем 100 млн евро в год, а Черногория с экономикой в десять раз меньше, чем у Сербии, теряет до 60 млн евро», — говорится в документе.

Утверждается, что в Черногории единственная компания, имеющая официальную лицензию на организацию азартных лотерей, ранее была связана с организованной преступностью.