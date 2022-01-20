Москва, , 16:34 — REGNUM Запретить в России майнинг криптовалют предложил ЦБ РФ. Соответствующее предложение изложено в докладе для общественных консультаций «Криптовалюты: тренды, риски, меры», опубликованный на сайте регулятора 20 января.

Криптовалюта

Авторы доклада указывают на риски, создаваемые распространением криптовалют для российских граждан, а также для финансовой стабильности и экономической безопасности страны. Аналитики представили свои предложения для консультаций по возможным мерам регулирования в этой области.

В начале представлены данные о природе криптовалют и анализ тенденций на их рынке. Аналитики оценивают уровень вовлечённости граждан страны в этот рынок. Предлагается взглянуть и на международный опыт регулирования криптовалют.

Резюмируя, авторы доклада отмечают, что в последний год в мире идёт стремительный рост рынка криптовалют. Объём сделок граждан РФ с криптовалютами ежегодно достигает порядка пяти миллиардов долларов. При этом РФ стала одним из лидеров по объему мировых майнинговых мощностей.

«Долгосрочный потенциал применения криптовалют для расчётов представляется ограниченным, — отмечается в докладе. — Стремительный рост их рыночной стоимости определяется в первую очередь спекулятивным спросом в расчёте на дальнейший рост курса, что приводит к формированию пузыря».

Указывается на то, что криптовалюты «имеют характеристики финансовой пирамиды», ведь рост их цены во многом поддерживается спросом со стороны вновь входящих на рынок участников.

«Распространение криптовалют создаёт существенные угрозы для благосостояния российских граждан, стабильности финансовой системы и угрозы, связанные с обслуживанием криптовалютами нелегальной деятельности», — указано в документе.

Также отмечается, что «криптоизация, как и валютизация, ограничивает суверенитет денежно-кредитной политики», а это чревато тем, что придётся в России «поддерживать на постоянной основе более высокий уровень ключевой ставки» — «для сдерживания инфляции».

Наконец, распространение криптовалют ведёт к выводу сбережений людей «за периметр российского финансового сектора». К тому же, указывают аналитики, криптовалюты «активно используются в противоправной деятельности», их распространение «создаёт благоприятные условия для криминальных операций, вымогательства и взяточничества и является вызовом для глобальной системы противодействия отмыванию денег».

ЦБ РФ, говорится в докладе, считает, что сегодняшний масштаб и дальнейшее распространение майнинга криптовалют в стране несут существенные риски для экономики и финансовой стабильности, создавая «непроизводительный расход электроэнергии». Из-за этого оказываются под угрозой «энергообеспечение жилых зданий, зданий социальной инфраструктуры и предприятий», как и «реализация экологической повестки» страны.

«В связи с этим, по мнению Банка России, оптимальным решением является введение в Рос-сии запрета на майнинг криптовалют» , — предложили авторы доклада.

Предлагается внести ряд изменений в российское законодательство. Ответы на вопросы для консультаций и предложения по докладу ЦБ РФ предложил направлять до 1 марта 2022 г. включительно.

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