Ирвайн, США, , 16:29 — REGNUM Продюсер Overwatch Трейси Кеннеди обвинила Бобби Котика в том, что сиквел игры всё ещё не готов. Об этом 20 января пишет портал SegmentNext.

Overwatch Иван Шилов ©ИА REGNUM

По словам Кеннеди, глава Activision Blizzard заставлял разработчиков трудится над сторонними проектами, а потом отменял их. Из-за этого терялись «месяцы» работы над Overwatch 2.

Кеннеди также заявила, что Бобби Котик никогда не признается в своих ошибках. Она назвала его «трусом, который всегда находит козлов отпущения».

Напомним, что сиквел Overwatch впервые анонсировали ещё в 2019 году. Дата релиза игры пока неизвестна.

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