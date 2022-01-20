Ирвайн, США, 20 января, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Продюсер Overwatch Трейси Кеннеди обвинила Бобби Котика в том, что сиквел игры всё ещё не готов. Об этом 20 января пишет портал SegmentNext.

Иван Шилов ИА REGNUM Overwatch

По словам Кеннеди, глава Activision Blizzard заставлял разработчиков трудится над сторонними проектами, а потом отменял их. Из-за этого терялись «месяцы» работы над Overwatch 2.

Кеннеди также заявила, что Бобби Котик никогда не признается в своих ошибках. Она назвала его «трусом, который всегда находит козлов отпущения».

Напомним, что сиквел Overwatch впервые анонсировали ещё в 2019 году. Дата релиза игры пока неизвестна.