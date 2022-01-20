Афины , 20 января, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Греция продолжит указывать на неприемлемость поведения Турции своим европейским партнерам и на международных форумах, заявил министр иностранных дел Никос Дендиас прессе после встречи с новым министром иностранных дел Кипра Янисом Касулидисом. Встреча прошла 19 января в Афинах, передает AMNA.

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Дендиас также подтвердил намерение Греции участвовать в «искреннем и конструктивном диалоге в рамках институциональных рамок с Турцией, всегда с уважением к международному праву и морскому праву».

Дендиас заверил Касулидиса в том, что «правительство Греции, правительство [премьер-министра Кирьякоса] Мицотакиса и я лично продолжим оказывать безоговорочную поддержку достижению справедливого и жизнеспособного решения кипрской проблемы. Решения, основанного на резолюциях Совета Безопасности ООН, которое будет полностью совместимо с европейским законодательством. Двухзональная, двухобщинная федерация».