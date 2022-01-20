Волгоград, , 16:32 — REGNUM Двух женщин, подозреваемых в мошенничестве с заёмными средствами, задержали полицейские в аэропорту Волгограда. Учредительница микрокредитной организации и её помощница пытались покинуть регион, сообщили ИА REGNUM 20 января в пресс-службе областного УМВД.

Задержание организаторов финансовой пирамиды Https://34.мвд.рф/

По версии следствия, жительницы Волгограда разработали и реализовали схему, устроенную по принципу финансовой пирамиды — они убеждали клиентов взять в банках крупные займы и инвестировать их в свою организацию, которая якобы нуждается в оборотных средствах. Подозреваемые отдавали заёмщикам часть полученных денег, а остальные обещали ежемесячно погашать самостоятельно. По данным полиции, после нескольких платежей, которые производились за счёт средств новых клиентов, выплаты в банки прекращались. Деньги клиентов женщины тратили на себя.

«Получено более 200 заявлений от потерпевших, каждый из которых отдал микрокредитной компании от одного до 8,5 миллиона рублей. Однако известно, что в организацию обратились более 600 человек, взявших кредиты на общую сумму порядка 100 миллионов рублей», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело. По местам жительства и в офисных подозреваемых проведены обыски, изъяты документы, карты, наличные деньги. В ходе расследования задержаны еще двое фигурантов, которые подозреваются в причастности к криминальному бизнесу.