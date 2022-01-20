Воронеж, 20 января, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Двухлетний ребёнок погиб при пожаре в жилом доме в Рамонском районе Воронежской области утром 20 января. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Пожар

Сообщение о возгорании частного домовладения на улице Центральной села Айдарово поступило около 10:00 20 января. При тушении пожара было обнаружено тело двухлетнего мальчика со следами термического воздействия. 40 — летний мужчина, сожитель матери ребёнка, госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.

В рамках уголовного дела будет назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская с целью установления точной причины смерти погибшего и пожарно-техническая для выяснения точной причины возникновения пожара, допрашиваются свидетели. В рамках расследования будет дана правовая оценка условиям проживания и воспитания ребенка.

В прокуратуре Воронежской области уточнили, что надзорным ведомством организована проверка органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.