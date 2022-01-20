Нур-Султан, , 16:26 — REGNUM Из Казахстана начали вывозить оборудование для майнинга криптовалют. Об этом 20 января сообщает издание Orda. kz, ссылаясь на источник в одной из логистических компаний.

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Собеседник рассказал журналистам, что за последнюю неделю компания получила семь заявок на перевозку оборудования в другие страны. Средняя масса груза составляет около 4 тонн. Майнеры «бегут» в Китай, США и Россию.

Стоит отметить, что в конце 2021 года, по данным Кембриджского университета, Казахстан занял второе место в мире по добыче биткоина, благодаря низким тарифам на электроэнергию. Но возросшая нагрузка на стареющие сети привела к частым перебоям электроснабжения.

Кроме того, январе 2021 года власти Казахстана ввели дополнительный налог за электроэнергию для владельцев крипто-ферм.

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