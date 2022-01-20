Москва, , 16:22 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 14 января составил $638,2 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Золото Иван Шилов © ИА REGNUM

На 7 января международные резервы страны составляли $630,5 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $7,7 млрд, или на 1,2%.

В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл «в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

Напомним, согласно данным ЦБ, на начало января в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $468,08 млрд, специальные права заимствования — $24,22 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,26 млрд, монетарное золото — $133,07 млрд.

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