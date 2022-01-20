Вильнюс, 20 января, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Министр миграции и убежища Греции Нотис Митарахи находится с визитом в Вильнюсе, куда он прибыл для участия в двухдневной конференции по охране границ, совместно организованной Грецией, Австрией, Польшей и Литвой. Об этом сообщает AMNA 20 января.

Миграция

На конференцию приглашены министры, ответственные за миграцию в 27 государствах-членах ЕС, Европейская комиссия и соответствующие европейские органы.

«Цель конференции — подчеркнуть необходимость дальнейшего усиления защиты внешних границ Европейского союза и предотвращения незаконного въезда, особенно в условиях, когда Европа переживает процесс инструментализации миграции», — говорится в сообщении греческого министерства иностранных дел. Целью Греции, согласно объявлению, остается существенное сокращение миграционных потоков, а также практическая европейская солидарность в преодолении последствий кризиса.