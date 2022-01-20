Москва, 20 января 2022, 16:20 — REGNUM Перевооружение 35-й Барнаульской ракетной дивизии РВСН на мобильные грунтовые стратегические ракетные комплексы «Ярс» полностью завершится в 2022 году, сообщил 20 января командир дивизии Дмитрий Ширяев.
Об этом он доложил главе Минобороны России Сергею Шойгу на едином дне приемки военной продукции.
«В 2022 году перевооружение 35-й ракетной дивизии на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс» будет завершено в полном объеме», — сказал Дмитрий Ширяев.
Он уточнил, что на сегодняшний день в дивизии проводятся работы по подготовке к приёму и вводу в эксплуатацию нового вооружения, военной и специальной техники.
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