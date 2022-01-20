Москва, , 16:20 — REGNUM Перевооружение 35-й Барнаульской ракетной дивизии РВСН на мобильные грунтовые стратегические ракетные комплексы «Ярс» полностью завершится в 2022 году, сообщил 20 января командир дивизии Дмитрий Ширяев.

ПУ 15У175М ПГРК РС-24 «Ярс» 54-й гвардейской ракетной дивизии Mil.ru

Об этом он доложил главе Минобороны России Сергею Шойгу на едином дне приемки военной продукции.

«В 2022 году перевооружение 35-й ракетной дивизии на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс» будет завершено в полном объеме», — сказал Дмитрий Ширяев.

Он уточнил, что на сегодняшний день в дивизии проводятся работы по подготовке к приёму и вводу в эксплуатацию нового вооружения, военной и специальной техники.

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