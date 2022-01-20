Ришон-ле-Цион, Израиль, 20 января, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Два жителя израильского города Ришон ле-Цион были задержаны полицией 17 января по подозрению в причастности к краже 20 тыс. комплектов для экспресс-теста на коронавирус со склада муниципалитета, сообщают «Вести Израиль». Полиция смогла найти подозреваемых по данному ими в социальной сети объявлению о продаже тестов.

Pixabay.com Тест

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В ходе обыска у подозреваемых обнаружены многочисленные комплекты для экспресс-тестов на коронавирус, изъятые комплекты идентичны пропавшим с городского склада, причем партия предназначалась именно для данного города. По сообщению муниципалитета, украденные тесты были получены от министерства просвещения и предназначались для детей. Кража тестов является «циничным и бесчеловечным ограблением детей», — заявил мэр Ришон ле-Циона Раз Кинстлих.

Расследование дела продолжается, правоохранительные органы выясняют, какой именно была роль двух задержанных — отца и сына — в этом деле: непосредственная кража или попытка сбыть украденное.