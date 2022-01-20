Афины , 20 января, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Афинский национальный университет и Университет Каподистрии начали очередной этап сотрудничества с Гарвардским университетом. Об этом сообщил представитель правительства Греции Янис Эконому в Twitter 20 января.

Gémes Sándor/SzomSzed Мигранты

Целью сотрудничества является разработка совместных действий и программ по изучению современной миграции и беженцев, сказал Эконому.

По его словам, правительство страны планомерно инвестирует в экстраверсию греческих университетов.