Москва, 20 января, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Участников рынка криптовалют продолжают беспокоить риски ужесточения правил работы с этим видом активов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 января заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев, отвечая на вопрос о том, есть ли фундаментальные предпосылки к тому, чтобы биткоин начал сдавать позиции?

David McBee Криптовалюта

«Да, есть. В первую очередь это сворачивание программ стимулирования экономики во многих странах, — сказал Дорофеев. — Избыточная ликвидность будет постепенно уходить, и это неминуемо скажется на всем рынке криптовалют. Данный класс активов можно отнести к наиболее рискованным инструментам. Его финансовый механизм не предполагает получение держателем биткоина какого-либо денежного потока типа процентов или дивидендов. Цикл ужесточения монетарной политики завершается дефляционными процессами, в рамках которых финансовые активы неизбежно падают в цене по объективным причинам».

В этот период, как пояснил Дорофеев, инвесторы в первую очередь избавляются от активов с низкими рейтингами и более высокими рисками, а только потом начинают сокращать в своих портфелях долю качественных финансовых инструментов, фиксируя прибыль и ожидая усиления распродаж на финансовых рынках.

«С этой точки зрения, падение биткоина в цене на горизонте 1−2 года будет предвестником распродаж на фондовом рынке, — сказал Дорофеев. — Также все инвесторы хорошо понимают текущие регуляторные риски. Участников рынка продолжают беспокоить риски ужесточения правил работы на рынке криптовалют по мере запуска национальных цифровых валют. Мы уже видели подобное на примере Китая».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть вероятность, что в РФ могут запретить операции с криптовалютой.