Новосибирск, 20 января, 2022, 16:17 — ИА Регнум. По факту возгорания холодильной установки на заводе в Новосибирской области организована проверка. Об этом сообщило региональное управление СКР.

СКР по Новосибирской области Возгорания холодильной установки на новосибирском заводе

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«Сегодня в 15:00 в цехе по производству мороженого Купинского молочного комбината произошло возгорание холодильного устройства. В результате происшествия пострадало трое работников, которые в это время обслуживали холодильную установку. В настоящее время мужчины находятся в медицинском учреждении, где им оказывается необходимая лечебная помощь», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время следователь устанавливает обстоятельства произошедшего.