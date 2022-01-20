Москва, 20 января, 2022, 16:16 — ИА Регнум. То, что в настоящее время происходит с котировками биткоина, едва ли можно считать его крахом или обвалом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 января заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев. Так он прокомментировал прогнозы инвестиционной компании Invesco о скором «сдувании пузыря» биткоина.

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«Снижение в 30−40% от максимумов рынка можно назвать нормальной коррекцией для рынка с высокой волатильностью. Едва ли это можно назвать обвалом, крахом или сдуванием ценового пузыря в биткоине, — сказал Дорофеев. — В сравнительно непродолжительной истории биткоина сдувание ценового пузыря сопровождалось резким снижением капитализации этого рынка на величину 80−85% и соответствующими настроениями участников рынка о том, что «криптовалюта скоро исчезнет как класс активов» или что «это самая бессмысленная и разочаровывающая инвестиция года из всех имеющихся на рынке». Ни того, ни другого мы сейчас не видим».

Кроме этого, как отметил Дорофеев, цена биткоина по-прежнему достаточно высока.

«На данный момент мы наблюдаем обычную коррекцию на рынке, которая с определенной вероятностью может перерасти в сдувание ценового пузыря на горизонте одного года», — уточнил экономист.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, как политика ФРС США повлияла на курс биткоина.