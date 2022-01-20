Орел, , 16:15 — REGNUM Уголовное дело о превышении должностных полномочий, повлекшей нарушение прав многодетных семей и иных льготников, возбуждено в Орловской области по материалам прокуратуры, об этом сообщила 20 января корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

Дома для многодетных семей Onf.ru

Дело возбуждено после прокурорской проверки исполнения законодательства при распоряжении муниципальными земельными участками.

Как установлено, в Орле на учете находятся более 900 граждан, имеющих право на бесплатное предоставление в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе 765 — многодетные семьи, 16 детей-инвалидов. Однако чиновник Орла меры по эффективному использованию муниципальной земли и реализации полномочий по предоставлению льготной категории граждан земельных участков не примали. Так, в 2021 году полагающиеся участки получили лишь 19 очередников.

«При этом в муниципальной собственности имеется свободный земельный участок, который длительное время не используется. Также имеется земельный участок, ранее переданный в аренду по договору, срок которого истек 6 лет назад. Однако меры к изъятию земли, взысканию арендных платежей и пени органами местного самоуправления не принимаются, причиненный бюджету ущерб составляет более 4,2 млн рублей», — уточнили в прокуратуре.

В то же время, сообщили в надзорном ведомстве, в 2019—2020 годах управлением муниципального имущества Орла отчуждено 393 земельных участка, в том числе ряд участков был реализован по цене ниже кадастровой стоимости, что привело к недопоступлению в бюджет Орла более 23 млн рублей.

Также прокуроры установили факты предоставления многодетным семьям земельных участков, не отвечающих установленным законом требованиям — без надлежащей инфраструктуры и коммуникаций, в труднодоступных местах.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Как уточнили в Следственном управлении СКР по Орловской области, действия чиновников привели к существенному нарушению прав и законных интересов не менее 932 граждан. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.