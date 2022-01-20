Чебоксары, 20 января, 2022, 16:15 — ИА Регнум. В Новочебоксарске будут судить двух несовершеннолетних жителей, которых обвинили в разбойном нападении на мужчину. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Фигурантами уголовного дела стали двое 17-летних новочебоксарцев. Правоохранители считают, что вечером 22 июня 2021 года в одном из городских дворов они напали на ранее незнакомого 40-летнего мужчину, сбив его с ног, избив и забрав 5 тыс. рублей.

Травмы, нанесённые потерпевшему, оцениваются как средней степени тяжести.

Несовершеннолетних обвинили в разбое с применением насилия (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Дело будет рассматриваться в городском суде Новочебоксарска.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года ушло в суд уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Канаша. Его обвинили в совершении наркопреступлений.

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