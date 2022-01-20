Таллин, 20 января, 2022, 16:13 — ИА Регнум. По состоянию на утро 20 января в Эстонии был проведен анализ 12 321 тестов на коронавирус, результат 3 845 из них оказался положительным. Об этом сообщил Департамент здоровья страны со ссылкой на собственные данные.

PublicDomainPictures Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заразились в среднем 153,3 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 244,1 невакцинированных человека в день. Это рекордные максимумы за все время пандемии.

В больницах Эстонии находятся 322 пациента с коронавирусом COVID-19, из них в стационарном лечении нуждаются 227 человек. Из госпитализированных жителей Эстонии большинство — 79% (180 человек) — не было вакцинировано. У 47 человек (20,7%) курс вакцинации был завершен.

В течение суток были открыты 42 новые истории болезни. Умерли четыре человека, зараженные коронавирусом, три из которых не были вакцинированы: 58-летняя женщина, 68-летний мужчина, 70-летняя женщина и 89-летний мужчина.

За сутки было введено 4 139 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 500 случаях. По состоянию на утро 20 января 2022 года дополнительную или бустерную дозу получили 353 912 человек. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 62%.