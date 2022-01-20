Афины , , 16:13 — REGNUM Представитель правительства Греции Янис Эконому призвал всех взрослых, которые все еще имеют право на ревакцинацию, пройти ее как можно скорее, «не только для того, чтобы сохранить свои привилегии, но и для того, чтобы защитить себя от серьезного заболевания коронавирусом». Об этом он заявил на брифинге 20 января.

Янис Эконому (сс)Mariagiannakopoulou1994

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

Он отметил, что так называемая пятая волна вируса постепенно спадает, но сказал, что все еще существует много бессимптомных носителей, которые распространяют вирус.

По словам Эконому, госпитализации и интубации из-за вариантов «Омикрон» и «Дельта» сохраняют повышенное давление на национальную систему здравоохранения.