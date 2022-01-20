Ростов-на-Дону, 20 января, 2022, 16:12 — ИА Регнум. За год продукты питания в Ростовской области подорожали более чем на 12%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Ростовстате 20 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Так, в декабре 2021 года по отношению к декабрю 2020 года продовольственные товары подорожали на 12,22% (годом ранее — на 7,42%), непродовольственные товары — на 7,13% (годом ранее на 3,89%), услуги — на 4,91% (годом ранее на 0,5%).

По сравнению с ноябрём 2021 года на Дону выросли цены на яйца (+5,95%), фрукты и овощи (+3,84%), крупы и бобовые (+3,45%). Строительные материалы подорожали на 1,46%, телерадиотовары — на 1,15%. Стоимость услуг пассажирского транспорта выросла на 4,78%.