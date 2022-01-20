Салехард, 20 января, 2022, 16:11 — ИА Регнум. На Ямале с 24 января 2022 года временно приостанавливается работа детских кружков, секций и других организаций дополнительного образования. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Все массовые мероприятия в регионе отменяются до 15 февраля.

Многофункциональные центры переходят на режим заявительного посещения. Освободившиеся специалисты будут помогать коллегам в колл-центрах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале с 24 января 2022 года на две недели вводится дистанционное обучение для воспитанников детских садов и школьников 1−8 классов.