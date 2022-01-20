Кишинёв, 20 января, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Энергетическая компания «Молдовагаз» сможет перечислить Газпрому 20 января за поставленный газ $63 млн. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Деньги

Сообщается, что такое решение приняли члены комиссии по чрезвычайным ситуациям (ЧП). Деньги взяли из средств, которые министерство труда и социальной выделило для выплаты компенсаций населению в связи с ростом тарифов на газ.

Такое решение стало возможным, так как в Молдавии с 20 января ввели режим ЧП в сфере энергетики. В этом случае упрощаются процедуры при закупке топлива.

Напомним, 20 января последний день, когда молдавская сторона обязана заплатить за российский газ, поставленный с 1 по 15 января. Цена на голубое топливо в этом месяце, по условиям контракта, выросла с $450 до $647 за 1 тыс. кубометров. По этой причине молдавская сторона не смогла сразу собрать нужную сумму.