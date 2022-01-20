Токио, 20 января, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Экшен-игра Daemon x Machina о сражениях огромных человекоподобных роботов может стать бесплатной в магазине Epic Games Store. Об этом 20 января пишет издание VGC.

Скриншот epicgames.com Интерфейс магазина Epic Games Store

Согласно информации инсайдеров, Daemon x Machina станет бесплатной с 27 января по 3 февраля 2021 года. Представители Epic Games Store должны официально подтвердить эту информацию уже на следующей неделе.

Напомним, что релиз Daemon x Machina состоялся в 2019 году. Игра получила «смешанные» отзывы от геймеров и критиков.