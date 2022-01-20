Тель-Авив, Израиль, 20 января, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Прививка четвертой дозой вакцины против коронавируса не позволяет нейтрализовать штамм «Омикрон», следует из первых результатов клинического исследования, которое проводит известная израильская больница «Шиба» (г. Тель ха-Шомер). Согласно обнародованным 17 января данным, получившие четвертый укол показали значительно повышение уровня антител в крови, но это не дало им полной защиты от «Омикрона».

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

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По словам руководителя исследования, главы отделения профилактики и контроля инфекционных заболевания профессора Гили Регев-Йохай, в исследования участвовали привитые в четвертый раз вакцинами Pfizer, Moderna, а также лица, не получившие четвертого укола. Участниками исследования стали 270 сотрудников больницы «Шиба». Исследователи ставили целью изучить безопасность и эффективность прививок и определить, как влияет на темпы выработки антител сочетание вакцин разных производителей.

Согласно отчету, участники исследования, привитые тремя дозами препарата Pfizer и получившие при четвертом уколе препарат от Moderna, показали высокий уровень антител. У тех, кто был привит четырьмя дозами Pfizer, взятые через две недели анализы показали титр антител значительно более высокий, чем через неделю после четвертой прививки. Профессор Регев-Йохай подчеркивает: в обоих случаях достигнутые показатели уровня антител были ниже наивысших значений, которые отмечались после прививки третьей дозой. Четвертый укол лишь частично защищает от «Омикрона», этот штамм относительно устойчив к вакцине, отметила профессор, вакцины эффективны против предыдущих штаммов. Она также рассказала, что часть испытуемых после четвертой прививки заразилась, и полагает, что «вряд ли будет правильно открывать всему населению доступ к четвертой дозе».

Результаты исследования не удивили, заявил гендиректор минздрава профессор Нахман Аш радиостанции «Галей-ЦАХАЛ» 18 января. «Однако мы все еще считаем, что четвертая доза защищает от тяжелой формы заболевания, особенно в группах риска. Поэтому я по-прежнему призываю граждан пройти вакцинацию», — сказал Аш.