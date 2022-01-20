Кемерово, , 16:09 — REGNUM В Кемеровской области в рамках программы социальной газификации в 2021 году построено 27,58 км газопроводов, 15 котельных переведено на природный газ. За год газифицировано 507 домов. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилёв. Live».

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«Перевод частного сектора на газоснабжение для Кузбасса — важный фактор в улучшении экологии. Люди получают возможность отапливать свои дома менее трудоёмким способом и при этом экономить на топливе и коммунальных платежах», — прокомментировал глава региона Сергей Цивилёв.

Он отметил, что изначально планировалось до 2024 года подключить к газу 10 тысяч домовладений. Однако сейчас решено расширить технические возможности — бесплатно подвести газ к своему участку смогут более 12 тысяч кузбассовцев.