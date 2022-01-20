Париж, 20 января, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Политическая партия «Патриоты» устраивает новую демонстрацию во Франции, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты во Франции

В субботу, 22 января, в Париже партия Флориана Филиппо организует новую демонстрацию против введения в стране вакцинного пропуска.

Ранее официальный представитель правительства Франции заявил, что премьер-министр и министр здравоохранения проведут встречу 20 января 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр и министр здравоохранения Франции представят обновленную информацию о ситуации в области здравоохранения в стране.