Во Франции пройдет новая акция протеста против вакцинного пропуска
Париж, 20 января, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Политическая партия «Патриоты» устраивает новую демонстрацию во Франции, сообщает Le Parisien.
Иван Шилов ИА REGNUM
Протесты во Франции
В субботу, 22 января, в Париже партия Флориана Филиппо организует новую демонстрацию против введения в стране вакцинного пропуска.
Ранее официальный представитель правительства Франции заявил, что премьер-министр и министр здравоохранения проведут встречу 20 января 2022 года.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр и министр здравоохранения Франции представят обновленную информацию о ситуации в области здравоохранения в стране.