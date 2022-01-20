Санкт-Петербург, 20 января, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга помогут коллегам из Ленинградской области подготовиться к приёму российского этапа мировой автогонки «Формула 1» в 2023 году, сообщил 20 января вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Lenobl.ru «Игора Драйв» в Ленобласти

Ранее ИА REGNUM сообщало, что через год на автодроме «Игора Драйв» в Приозерском районе Ленобласти состоится российский этап чемпионата мира по автогонкам «Формула 1». Ожидается, что в день на мероприятии смогут присутствовать не менее 50 тыс. зрителей.

«Подготовка и проведение международного турнира потребует максимального сотрудничества двух регионов. Это однозначно будет способствовать развитию инфраструктуры Ленобласти», — подчеркнул Борис Пиотровский.