Токио, 20 января, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Шухей Ёсида, глава PlayStation Indies, запустил игру God of War на своей портативной консоли Steam Deck. Об этом он 20 января сообщил на своей странице в Twitter.

Постер компьютерной игры God of War

https://twitter.com/yosp/status/1484010884292698112

На фотографии, опубликованной разработчиком, показано главное меню игры. Таким образом Ёсида подтвердил слухи о том, что недавний PC-порт God of War будет доступен на Steam Deck.

Напомним, что портативная консоль Steam Deck от компании Valve должна поступить в продажу в феврале 2022 года. Точная дата пока не называется.