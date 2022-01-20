Кострома, 20 января, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Заместитель губернатора Костромской области по экономике Юрий Маков подал иск о защите чести и достоинства против депутата Костромской областной думы Евгения Щепалова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в Костромском районном суде.

Https://kostroma.er.ru Юрий Маков

Напомним, 28 августа 2021 года костромской депутат и предприниматель Евгений Щепалов дал интервью на YouTube-канале телеведущего Андрея Караулова. В ходе разговора он заявил, что с 2018 по 2020 годы передал чиновнику 40 млн рублей. По его словам, средства должны были стать платой за переизбрание губернатора на новый срок. По информации «Kostroma.Today» чиновник требует от депутата опровержения этой информации.

Исковое заявление чиновника ещё не принято к производству. Отметим, что ранее СК провёл проверку по публичному заявлению депутата и пришёл к выводу, что его слова не соответствуют действительности.