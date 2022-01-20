Минск, , 16:03 — REGNUM «Благодаря яркой манере исполнения, мощной энергетике и неповторимому обаянию вы завоевали сердца поклонников по всему миру», — заявил 20 января Александр Лукашенко в поздравлении российской певицы Ирины Аллегровой с юбилеем.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению руководителя постсоветской республики, в Белоруссии Аллегрову «знают и любят как талантливую и искреннюю артистку, беззаветно преданную искусству», сообщила пресс-служба белорусского президента.

«Ваше творчество, близкое и понятное слушателям разных поколений, пользуется заслуженной популярностью, способствует укреплению дружбы между нашими народами», — заявил ценитель творчества.

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