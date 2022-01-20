Кабул, 20 января 2022, 16:01 — REGNUM В Кабуле убит молодой спортсмен, который был членом национальной сборной Афганистана по боксу.

Убийство
Убийство
Mate Marschalko

Национальная федерация бокса подтвердила, что Мортаза Ибрахими, член национальной сборной по боксу, был убит неизвестными в Кабуле, сообщает информационное агентство «Шафакна».

Молодой спортсмен был убит прошлой ночью в 11-м округе Кабула. При этом родственники Мортазы Ибрахими утверждают, что он был убит в 10-м округе Кабула. На вопрос о том, кто мог это сделать, они хранят молчание.

Некоторые СМИ приводят слова семьи Ибрахими о том, что прошлой ночью он был убит в ходе столкновения между силами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вооруженными грабителями.