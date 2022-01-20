Кабул, , 16:01 — REGNUM В Кабуле убит молодой спортсмен, который был членом национальной сборной Афганистана по боксу.

Убийство Mate Marschalko

Национальная федерация бокса подтвердила, что Мортаза Ибрахими, член национальной сборной по боксу, был убит неизвестными в Кабуле, сообщает информационное агентство «Шафакна».

Молодой спортсмен был убит прошлой ночью в 11-м округе Кабула. При этом родственники Мортазы Ибрахими утверждают, что он был убит в 10-м округе Кабула. На вопрос о том, кто мог это сделать, они хранят молчание.

Некоторые СМИ приводят слова семьи Ибрахими о том, что прошлой ночью он был убит в ходе столкновения между силами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вооруженными грабителями.