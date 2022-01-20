Минск, , 15:59 — REGNUM «Мы замечаем, что этот омикрон — это совершенно другой вирус. Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу. Я говорю это как человек, который сам второй раз — уже этим омикроном — переболел», — заявил 20 января Александр Лукашенко, принимая в президентском дворце российскую делегацию из Тувы.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Он пневмонии не дает. Я, например, на ногах его перенес. И заметил только в конце, когда какой-то там тест сделали», — цитирует рассказ Лукашенко об омикроне пресс-служба президента Белоруссии.

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В официальном сообщении сказано также, что «Александр Лукашенко отметил, что в России в вопросе борьбы с пандемией и лечения людей взят правильный курс». Одобрение проводимой руководством России политики сопровождено таким высказыванием правителя постсоветской республики: «В России правильный взят курс. Это в основном амбулаторное лечение. С этим вирусом не так люди болеют. Конечно, есть старики, есть люди, которые склонны болеть вирусами. Это люди с сердечно-сосудистыми (заболеваниями. — Прим. президентской пресс-службы). И сахарный диабет, и онкология, астма — такие болезни. Конечно, надо поберечься. Но особо переживать не надо. Надо просто жить».

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