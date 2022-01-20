Санкт-Петербург, , 16:09 — REGNUM Петроградский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству следствия заочно арестовал 57-летнего Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве в 1991 году автора и исполнителя Игоря Талькова. Почти 30 лет обвиняемый проживает в Израиле. Об этом решении суда 20 января сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Арест Вести Детально

«Сегодня в суде следователь пояснил, что Шляфман находится в международном розыске. Проживает в Израиле безвыездно. На первоначальном этапе препятствовал следствию, давал показания, что выстрел произвел Малахов (был осужден по ч.1 ст.218 УК РСФСР, скончался в 2016 году, — прим. ред.), склонял свидетелей к даче аналогичных показаний, спрятал револьвер в бачке унитаза в гримерной Талькова. Кроме того, вина Шляфмана подтверждается следственными экспериментами и заключениями экспертиз», — пояснили в ОПС.

Адвокат заочно обвинённого возражала, пояснила, что довод о невозможности найти человека в такой маленькой стране как Израиль, сомнителен. Суд согласился, что избрание иной меры, кроме стражи, невозможно. Сроки давности по делу не истекли.

«Мера Шляфману в виде заключения под стражу избрана на два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ, либо с момента задержания на территории РФ», — добавили в суде.

Согласно информации на сайте Посольства РФ в Израиле, действует Меморандум о сотрудничестве между Генпрокуратурой России и Минюстом Израиля. Как указали в ОПС, потенциально, выдача Шляфмана в Россию возможна. Из известных прецедентов можно вспомнить Глеба Грозовского (обвинен в сексуальном насилии над детьми и осужден, — прим. ред.), Шумшума Шубаева (один из исполнителей убийства и грабежа жительницы Кисловодска 4 августа 1999 года, — прим. ред.) или Геннадия Ягудаева (серия разбоев, побег из колонии, похищение людей, — прим. ред.).

«Следователь сообщил в суде, что им направлен запрос о правовой помощи. 18 марта 1993 года Шляфману была избрана мера в виде заключения под стражу. Но, на тот момент, меры пресечения избирались прокурором», — объяснили в объединенной пресс-службе судов Петербурга необходимость сегодняшнего заседания суда.

Напомним, убийство Игоря Талькова произошло 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Петербурге во время концерта эстрадных исполнителей. Как считает следствие, Игорь Малахов, представлявший интересы певицы Азизы, спровоцировал конфликт с Игорем Тальковым и его директором Шляфманом из-за очередности выступлений артистов. В ходе ссоры Тальков и его телохранители применили к Малахову физическую силу, повалили его на пол, а Шляфман вырвал из рук Малахова револьвер. По версии следствия, у представителя Талькова был умысел убить Малахова. Однако пуля попала в руку и грудь Талькову, от чего тот скончался на месте происшествия, а Малахов покинул Дворец спорта.

По началу Шляфман обвинялся в убийстве по неосторожности, в связи с бегством обвиняемого за границу следствие приостанавливалось. Но 14 октября 2021 года его действия переквалифицированы следствием на убийство и покушение на убийство, совершенные способом, опасным для жизни многих людей.

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