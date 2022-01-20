Токио, , 15:58 — REGNUM Sony впервые отреагировала на новость о сделке между Microsoft и Activision Blizzard. Об этом 20 января пишет издание The Wall Street Journal.

Sony

«Мы ожидаем, что Microsoft будет соблюдать договорные соглашения и продолжит обеспечивать мультиплатформенность игр Activision», — заявил представитель Sony. Таким образом компания фактически призвала Microsoft не делать игры Activision Blizzard эксклюзивами консолей Xbox.

Напомним, что Microsoft сообщила о приобретении компании Activision Blizzard за $68,7 млрд. Сделка должна быть завершена к 2023 году.

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