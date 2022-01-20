Ростов-на-Дону, 20 января, 2022, 15:57 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону вандалы испортили отреставрированную волонтёрами мозаичную скульптуру «Рыбка и волна». Об этом сообщили сами активисты движения «Том Сойер фест».

Музыка в мозаике

«Знали ли мы, что рано или поздно так будет? Да, безусловно. Расстроены ли мы? Да. Очень. Задняя стенка «Рыбки и волны» стоила нам больших усилий, финансовых и временных затрат», — сетуют волонтёры.

Добровольцы ищут пути борьбы с вандализмом.