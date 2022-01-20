20 января 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 17:39 — REGNUM В Южной Корее нарастает возмущение поведением мужчины, уличенного в неправильной утилизации бытового мусора.

Мусор

По сообщениям южнокорейских СМИ, 4 января неизвестный мужчина подъехал к одному из домов, расположенных в районе Сонбук-гу в Сеуле, и выгрузил у мусорных баков большое количество коробок и пакетов.

Обнаружившие чужой мусор, в котором были пищевые отходы и контейнеры для еды, сообщили о «находке» в районную администрацию.

Негодяя удалось вычислить по квитанции с адресом, найденной среди мусора, а также по записям с камер видеонаблюдения.

В соответствии с законом об управлении отходами мужчину, решившего сэкономить на пакетах для утилизации мусора, ждёт штраф от 500 тыс. вон (~$420).

Мусорщики в Южной Корее Цитата из видео «These policies helped South Korea’s capital decrease food waste» на TouTube

Отметим, что за неправильную утилизацию мелкого мусора типа окурков и туалетной бумаги предусмотрен штраф в размере 50 тыс. вон (~$42), за утилизацию мусора в обычных полиэтиленовых пакетах — 200 тыс. вон (~$168), а за утилизацию с использованием транспортных средств и тележек — 500 тыс. вон (~$420).

В 2021 году только в одном районе Сонбук-гу было оштрафовано 450 человек, неправильно выбросивших бытовой мусор.

«Жаль мне его, так как у этого парня даже нет денег на нужные мешки для мусора», — пишет mmju***.

«Каков подлец! Хотел сэкономить несколько долларов, а в итоге получил штраф», — возмущается wbij***.

«Ему было жалко отдать 300−500 вон за мусорный пакет?» — интересуется dono***.

«Это постыдный поступок для человека, которого с детства приучают правильно сортировать и утилизировать мусор», — отмечает yunm***.

«У него нет денег на мешки для мусора, но зато есть средства кататься на дорогом автомобиле?» — вопрошает oppl***.

«Какая трогательная история», — злорадствует hans***.

«Вот ему заняться было нечем — грузить мусор в машину и везти его потом куда-то…» — недоумевает cjfd***.

«Это ведь нужно было найти подходящее место, чтобы выбросить мусор. Уверен, пока он его нашел, сжег бензина больше, чем заплатил бы за мусорный пакет», — пишет kill***.

«За такой поступок его нужно приговорить к тюремному заключению», — отмечает clea***.

Тюрьма

«Он надеялся, что его не вычислят?» — интересуется like***.

«Таких, как он, довольно много. Считаю, что размер штрафа слишком маленький. С него нужно содрать до 100 млн вон!» — предлагает wwml***.

«А вы не думали, что этот человек мог подкинуть квитанцию совершенно другого человека?» — интересуется nave***.

«А давайте ещё не будем забывать о тех, кто любит выкидывать свой мусор в мусорные баки торговых центров и универмагов», — рекомендует ytek***.