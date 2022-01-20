Жители Калужской области в 2021 году стали чаще жениться и разводиться
Калуга, 20 января, 2022, 16:16 — ИА Регнум. В Калужской области в 2021 году было зарегистрировано на 22% больше браков, чем в 2020 году. Об этом 20 января сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника регионального управления ЗАГС Варвару Антохину.
Около 70% браков регистрируют в органах ЗАГС в торжественной обстановке. На 62% увеличилось количество актов гражданского состояния, составленных в отношении иностранных граждан. В 2021 году количество актов о расторжении брака увеличилось на 17%. Большинство супругов расторгают брак в судебном порядке (68% всех разводов).
Уровень рождаемости в 2021 году ниже показателя 2020 года — 8718 записей актов (в 2020 году — 9092). Чаще рождались вторые и последующие дети. На свет появилось 80 двоен и одна тройня.
Второй год подряд в регионе наблюдается увеличение смертности. В 2021 году по сравнению с 2020 годом рост составил 11,7%. Средний возраст умерших — 70 лет (у женщин — 75 лет, у мужчин — 65 лет).