Рим, 20 января 2022, 15:54 — REGNUM На западном побережье южной итальянской области Калабрия произошло землетрясение магнитудой 4,3. Об этом 20 января сообщает агентство ANSA.

Землетрясение
Землетрясение
Smchealth.org

Уточняется, что подземный толчок почувствовали во многих населенных пунктах и в результате него были эвакуированы учащиеся многих местных школ, а напуганные землетрясением люди вышли из домов на улицы.

При этом, согласно данным Национального института геофизики и вулканологии, очаг землетрясения находился на глубине 10 км. Данных о пострадавших и разрушениях сведений не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 4,3 произошло 19 января в городе Мазари-Шариф на севере Афганистана.