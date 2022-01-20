Рим, , 15:54 — REGNUM На западном побережье южной итальянской области Калабрия произошло землетрясение магнитудой 4,3. Об этом 20 января сообщает агентство ANSA.

Землетрясение Smchealth.org

Уточняется, что подземный толчок почувствовали во многих населенных пунктах и в результате него были эвакуированы учащиеся многих местных школ, а напуганные землетрясением люди вышли из домов на улицы.

При этом, согласно данным Национального института геофизики и вулканологии, очаг землетрясения находился на глубине 10 км. Данных о пострадавших и разрушениях сведений не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 4,3 произошло 19 января в городе Мазари-Шариф на севере Афганистана.