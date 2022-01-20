Пекин, , 16:01 — REGNUM Вашингтону следует соблюдать принцип «одного Китая» и прекратить любые официальные контакты с Тайванем, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в ходе брифинга 20 января.

Тайбэй Chensiyuan

Китайский дипломат прокомментировал сообщение о том, что замглавы тайваньской администрации Уильям Лай намерен встретиться с официальными лицами США в ходе транзитных остановок на американской территории. Чжао Лицзянь напомнил, что Пекин всегда выступал против любых форм официальных контактов между Тайванем и США.

Он призвал США соблюдать принцип «одного Китая» и перестать поддерживать с Тайванем любые формы официальных контактов, а также воздержаться от ложных сигналов силам, которые выступают за независимость этой провинции.

«В мире есть только один Китай, Тайвань является неотделимой частью территории Китая», — подчеркнул Чжао Лицзянь.

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