Киев, 20 января, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Разработчики из Mauris анонсировали бесплатную демоверсию своей игры Corsairs: Legacy. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщают 20 января в пресс-службе студии.

Геймер

Изначально разработчики проекта хотели запустить закрытое бета-тестирование Corsairs: Legacy, но решили отказаться от этого плана в пользу общедоступной демоверсии. Её релиз должен состояться в первой половине 2022 года в сервисе Steam.

Напомним, что Corsairs: Legacy — это приключенческий экшен, который позиционируется как духовный наследник серии игр «Корсары». Планируется, что релиз проекта будет разделен на несколько частей.