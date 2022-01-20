Уфа, 20 января, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Жителя Уфы обвинили в убийстве мужчины, совершенном четыре года назад в Башкирии. Об этом 20 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Убийство

4 ноября 2021 года к стражам порядка обратился 48-летний житель Уфы, который сообщил, что четыре года назад убил своего племянника, а его тело спрятал в погребе у себя в квартире.

Осматривая место происшествия, стражи порядка обнаружили тело мужчины. Было установлено, что фигурант уголовного дела проживал вместе со своим 32-летним племянником.

По версии следствия, в ночь с 30 на 31 октября 2017 года обвиняемый поссорился с потерпевшим и ударил его несколько раз, раны оказались смертельными.

«После содеянного злоумышленник спрятал тело в погребе у себя в квартире. О безвестном исчезновении мужчины никто не заявлял, поскольку с другими родственниками он связь не поддерживал», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Материалы дела направлены в суд, где будут рассмотрены по существу.