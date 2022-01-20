Москва, , 15:51 — REGNUM Законопроект о сохранении доплат к пенсиям по инвалидности и по потере кормильца подросткам в период временной подработки Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

«Будет разумно и справедливо не лишать несовершеннолетних сирот и детей-инвалидов этих денег при оформлении на работу», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Сейчас при трудоустройстве по направлению государственной службы занятости населения несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет из числа детей-инвалидов и детей, которым установлена пенсия по случаю потери кормильца, они утрачивают право на получение социальной доплаты к пенсии.

В то же время в соответствии с судебной практикой временное трудоустройство несовершеннолетних граждан оценивается именно как их трудовая адаптация, а не как трудовая деятельность.

Законопроект призван исправить ситуацию, инициатива будет способствовать интеграции в трудовую деятельность подростков, профессиональной ориентации, формированию у подростков трудовых навыков, профилактике безнадзорности и правонарушений.

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