Москва, 20 января, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Российские биатлонистки Светлана Миронова, Кристина Резцова и Анастасия Шевченко не примут участия в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Об этом 20 января сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

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Отмечается, что тренерский штаб сборной России принял такое решение после консультаций с врачами.

Резцова занимает 12-е место в общем зачёте Кубка мира, Миронова — 21-е, а Шевченко пока не набирала рейтинговых очков.

Женская индивидуальная гонка пройдёт 21 января.