Минск, 20 января, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Принимая 20 января в Минске российскую делегацию из Тувы, Александр Лукашенко указал на имеющееся в постсоветской республике «серьезное преимущество, которое позволяет успешно осуществлять крупные проекты». Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Лукашенко отметил, что в Белоруссии не было «обвальной приватизации» и сохранены государственные строительные организации — тресты. Из этого он сделал вывод: «Нам проще в том плане — директору дал команду, и он завтра выбрасывает десант целой государственной строительной компании. Там, где поступили иначе, все приватизировали, есть проблемы. Да, могут быть частные предприятия, но нельзя искусственно разрушать государственные. Это была наша политика, и мы видим сегодня в этом немалые преимущества».

Лукашенко предложил российскому региону максимально закупить белорусских товаров и услуг, в том числе строительных. Он также сообщил, что «большие возможности для укрепления дружбы и сотрудничества имеются в науке, образовании, культуре, информационной сфере».

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