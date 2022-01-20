Киев, 20 января 2022, 15:48 — REGNUM Грубая сила не поможет России победить Украину. Об этом 20 января во время брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Он считает, что Россия «сознательно» запускает сигналы для того, чтобы посеять панику среди жителей страны.
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Кулеба призвал «не верить в запугивания» и «не помогать врагу».
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал граждан Украины морально подготовиться к «агрессии России», при этом не поддаваться панике, поскольку «ситуация под контролем».
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Как сообщало ИА REGNUM, западные страны и Киев обвиняют Россию в якобы подготовке вторжения на Украину. Россия не раз отвергала эти обвинения и заявляла, что ни на кого не собирается нападать.