Киев, 20 января, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Грубая сила не поможет России победить Украину. Об этом 20 января во время брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

President.gov.ua Дмитрий Кулеба

Он считает, что Россия «сознательно» запускает сигналы для того, чтобы посеять панику среди жителей страны.

«Россия не сможет победить Украину грубой силой, но она пытается навредить нам коварными методами, подрывая нас изнутри, сея панику, нанося ущерб нашей экономике», — уверен глава украинского внешнеполитического ведомства.

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«Разве мы не понимаем, что россияне сознательно запускают все эти сигналы, а на Украине люди, сознательно или бессознательно, подхватывают их и позволяют этим сигналам влиять на наши решения и на наши эмоции? Цель всей этой паники, откуда она бы ни происходила, одна — ослабить нас изнутри», — подчеркнул глава украинского МИД.

Кулеба призвал «не верить в запугивания» и «не помогать врагу».

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал граждан Украины морально подготовиться к «агрессии России», при этом не поддаваться панике, поскольку «ситуация под контролем».

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Как сообщало ИА REGNUM, западные страны и Киев обвиняют Россию в якобы подготовке вторжения на Украину. Россия не раз отвергала эти обвинения и заявляла, что ни на кого не собирается нападать.